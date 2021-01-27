Дмитрий Глуховский рассказал о работе над сценарием сериала "Топи"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Работа над мистическим сериалом "Топи" заняла более 10 лет, сообщил журналистам накануне премьеры автор сценария, писатель Дмитрий Глуховский. Он отметил, что к написанию финальной версии подошел с более литературной точки зрения, и надеется, что сюжет будет "затягивать зрителей, как болото".

Премьера трех эпизодов мистического сериала "Топи" о пятерых москвичах, которые отправляются в чудотворный монастырь в полузаброшенной деревне, состоится на платформе "КиноПоиск HD" 28 января. Как рассказал Глуховский, первый вариант сценария был написан еще в 2011 году, но тогда он находился под большим влиянием американских учебников по сценарному мастерству и придерживался строгой структуры.

"Я переписал полтора года назад все с нуля, но оставил ключевые моменты. Я писал свободно, как пишу главы романа, подошел более литературно. <…> Если с первых серий будет ощущение, что не совсем увлекло, то дальше, чем больше времени будете проводить в этих "Топях", тем больше будет затягивать, как затягивает болото. Такое впечатление возникает и благодаря режиссуре", - рассказал писатель.

Режиссером выступил Владимир Мирзоев. По словам Глуховского, они вместе взялись за реализацию проекта пять лет назад. Роли в сериале исполнили Иван Янковский, Тихон Жизневский, Екатерина Шпица, Максим Суханов и другие.

"Мирзоев потрясающе работает с актерами. Вы в этом сериале увидите актерские работы известных артистов, но они раскроются по-другому. Будет глубина, накал, искренность совершенно другие, чем в прочих сериальных историях и экранном кино", - отметил сценарист.

Глуховский добавил, что сам провел на съемочной площадке несколько дней, его привлекали к обсуждению актерского состава. "У нас получилась мультижанровая история. Проект авторский, не совсем форматный, не стоит его сравнивать, походить к нему с теми же лекалами, которыми обычно измеряются четкие и внятные жанровые продукты", - заключил он. Проект состоит из семи эпизодов по 50 минут, он будет выходить еженедельно до конца февраля.