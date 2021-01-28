Мариинский театр посвятит исполнение оперы "Пиковая дама" памяти певца Гегама Григоряна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Спектакль Мариинского театра "Пиковая дама" посвятят памяти оперного певца, народого артиста Армении Гегама Григоряна (1951-2016), который многие годы был творчески связан с Петербургом. Нынешнее исполнение Валерий Гергиев приурочил к 70-летию со дня рождения певца, сообщила пресс-служба театра.

"На ленинградскую сцену Гегам Григорян был приглашен в конце 1980-х. Как ведущий солист Григорян был занят в большинстве оперных премьер Кировского (Мариинского) театра, выезжал на гастроли и участвовал в записи опер "Пиковая дама", "Садко", "Иоланта", "Князь Игорь", "Война и мир", "Сила судьбы". Памятны для петербургских зрителей выступления Гегама Григоряна в партии Германа в "Пиковой даме", - рассказали в пресс-службе.

Партию Лизы в спектакле исполнит дочь певца Асмик Григорян, которая уже пела в Мариинском. Большим достижением в ее карьере стало выступление в зальцбургской постановке "Саломеи" Рихарда Штрауса на фестивале 2018 года. За эту работу Международная оперная премия и немецкий журнал Opernwelt удостоили ее звания "Певица года". В партии Германа выступит тенор Нажмиддин Мавлянов, чей репертуар в Мариинском театре насчитывает полтора десятка ролей.

В четверг в "Пиковой даме" выступят также ведущие солисты Юлия Маточкина (Полина), Алексей Марков (Елецкий), Анна Кикнадзе (Графиня), Роман Бурденко (Томский). За дирижерским пультом - Валерий Гергиев.