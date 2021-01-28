Умерла актриса Клорис Личмен

ТАСС, 28 января. Американская актриса, обладательница премий "Оскар", Emmy и "Золотой глобус" Клорис Личмен умерла 27 января в возрасте 94 лет. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на менеджера актрисы.

Согласно его данным, актриса умерла в своем доме в городе Энсинитас (штат калифорния, США). Отмечается, что смерть наступила по естественным причинам.

Представители киноакадемии "Оскар" выразили соболезнования в связи со смертью актрисы. "Клорис Личмен была легендой комедии. <...> она не переставала поражать, восхищать и удивлять нас", - говорится в сообщении киноакадемии в Twitter.

Клорис Личмен снялась в более чем 50 фильмах. За свою работу она была удостоена множества наград. Среди них премия "Оскар" за лучшую роль второго плана в фильме "Последний киносеанс" (The Last Picture Show, 1971), девять премий Emmy, а также "Золотой глобус".