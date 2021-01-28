Победителей конкурса современной драматургии "Кульминация" объявят онлайн 29 января

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Онлайн-церемония награждения победителей конкурса современной драматургии "Кульминация" пройдет 29 января в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе парка "Зарядье".

"Лучшие пьесы 2020 года по версии объединенного конкурса современной драматургии "Кульминация" объявят 29 января во время трансляции торжественной церемонии награждения на странице парка "Зарядье" в социальной сети "ВКонтакте". Начало - в 20:00", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году для участия в "Кульминации" было подано 26 пьес от организаторов конкурсов "Действующие лица", "Маленькая ремарка" и "Первая читка", семинара драматургов "Авторская сцена", международных конкурсов "Евразия", "Ремарка" и "Исходное событие XXI век", а также фестиваля молодой драматургии "Любимовка".

"На церемонии награждения "Кульминации" объявят шорт-лист и назовут имена победителей. Награду драматургам вручит художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина. Три победителя по традиции получат главный приз - авторскую копию картины известного современного художника и писателя Павла Пепперштейна "Кульминация". Также по итогам конкурса будет издан одноименный сборник с пьесами, вошедшими в шорт-лист. Сборник разошлют во все отделения Союза театральных деятелей РФ с рекомендацией к постановке председателя СТД Александра Калягина", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, перед подведением итогов мастерская Дмитрия Брусникина представит спектакль, поставленный по мотивам 10 пьес, вошедших в шорт-лист конкурса.

О конкурсе

Объединенный конкурс современной драматургии "Кульминация" проводится с 2016 года Фондом развития современного искусства, мастерской Брусникина и Союзом театральных деятелей при поддержке Фонда президентских грантов. В 2020 году партнером проекта стал парк "Зарядье".

Цель конкурса - выявить и донести до профессионалов и любителей театра наиболее яркие пьесы России, организовать диалог современного театра и широкой общественности, открыть публике имена талантливых авторов.

В объединенное жюри конкурса "Кульминация" входят режиссеры, драматурги, актеры, театральные и общественные деятели, среди которых драматург и режиссер Николай Коляда, драматург Ксения Драгунская, писатель и драматург Дмитрий Данилов, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, режиссер Марина Брусникина, журналист и писатель Сергей Минаев, директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова и еще более 20 экспертов.