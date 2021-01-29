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Умерла актриса Сисели Тайсон

Ей было 96 лет
Актриса Сисели Тайсон Charles Sykes/Invision/AP, File
Описание
Актриса Сисели Тайсон
© Charles Sykes/Invision/AP, File

ТАСС, 29 января. /ТАСС/. Американская актриса Сисели Тайсон умерла на 97-м году жизни. Об этом в четверг со ссылкой на представителя актрисы сообщило агентство Associated Press (AP).

"С тяжелым сердцем семья мисс Сисели Тайсон объявила об ее уходе сегодня днем", - приводит агентство слова менеджера актрисы. Причина ее смерти не уточняется.

Тайсон родилась в США в 1924 году. Снималась в фильмах и сериалах, в том числе в советско-американском музыкальной киноленте "Синяя птица" (1976), фильме "Прислуга" (The Help, 2011), сериале "Как избежать наказания за убийство" (How to Get Away with Murder, 2014-2020). Была неоднократно номинирована на премию "Оскар", получила две премии Emmy.

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