Работы современных художников представят на выставке "Мечты о море" на ВДНХ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Экспозиция "Мечты о море", в которой работы современных художников выполнены в различных жанрах - фотография, графика, живопись, коллаж, вышивка, объекты, инсталляция, откроется 1 февраля в павильоне "Книги" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ВДНХ.

"1 февраля в павильоне "Книги" на ВДНХ открывается выставка "Мечты о море". Ее цель - наполнить морозные московские будни свежим морским настроением. Художники создали ностальгические произведения, основанные на детских воспоминаниях о море, а сувениры из поездок, например раковины, галька и найденные на морском берегу предметы, превратили в арт-объекты", - говорится в сообщении.

На выставке, которая продлится до 28 февраля, можно увидеть, как море находит свое отражение в других водных поверхностях: яхтенных гаванях, реках, прудах и болотах Подмосковья. Например, в работе Лейсан Искандаровой "Ветер приносит эти сны обратно". Представлены инсталляции Ольги Тумановой, где изображены фигуры загорающих людей, рисунки Василия Аникина, фотоработы "Ловцы" от Алены Майдан. В экспозиции появляются вымышленные морские существа (русалки Ирины Турчиной, кит - оптическая иллюзия Владимира Шишака), а повседневные предметы переосмысляются, приобретая очертания морских волн и береговых линий.

Также у гостей ВДНХ есть возможность увидеть стартовавшую ранее временную выставку "Точки над Ё" в Центре славянской письменности "Слово" на ВДНХ. Ее работа продлена до 10 марта. Экспозиция рассказывает об истории противоречивой буквы русского алфавита, которая на протяжении долгих лет вызывала споры и дискуссии.