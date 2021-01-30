В США снова отменили музыкальные фестивали Coachella и Stagecoach

ТАСС, 30 января. Музыкальные фестивали Coachella и Stagecoach в штате Калифорния не состоятся в апреле из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN cо ссылкой на заявление департамента здравоохранения округа Риверсайд, на территории которого традиционно проходят мероприятия.

В сообщении ведомства указано, что фестивали отменены "в связи с опасениями по поводу повторной вспышки COVID-19 как в округе Риверсайд, так и во всем мире". Местные власти считают, что проведение этих мероприятий может увеличить риск распространения коронавируса, поскольку оба фестиваля привлекают "сотни тысяч посетителей из множества стран".

Телеканал не приводит информацию о новых возможных датах проведения Coachella и Stagecoach.

В 2020 году фестивали также были отменены из-за пандемии коронавируса. Среди заявленного состава исполнителей, которые должны были выступить на мероприятиях в прошлом году, значились рок-группа Rage Against the Machine, поп-певица Лана Дель Рей, рэпер Трэвис Скотт, а также российская группа "Ленинград" Сергея Шнурова.