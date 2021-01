Умер один из основателей группы The Animals Хилтон Валентайн

ТАСС, 30 января. Британский музыкант, бывший гитарист группы The Animals Хилтон Валентайн умер в пятницу в возрасте 77 лет. Об этом сообщила американская звукозаписывающая компания ABKCO Records, выступающая распорядителем каталога песен музыкантов.

"Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтона Валентайна, одного из основателей The Animals. Валентайн был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте лейбла.

Причины смерти музыканта компания не указывает.

Валентайн родился в Англии в 1943 году. В 1963 году начала формироваться группа The Animals, в состав которой вошел музыкант. Он продолжал играть и записывать музыку в группе вплоть до 1966 года. С участием Валентайна The Animals успела выпустить три студийных альбома: дебютный The Animals (1964), второй Animal Tracks (1965) и Animalisms (1966). Его имя, наряду с другими участниками оригинального состава группы, было введено в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году.