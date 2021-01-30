Киностудия им. Горького получила более тысячи заявок от сценаристов художественных фильмов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Киностудия имени М. Горького перенесла сроки рассмотрения заявок для сценаристов полнометражных игровых фильмов разных жанров, финалистов назовут 26 марта вместо 5 марта из-за большого количества претендентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии.

"В этом году поступило невероятное количество писем со сценариями и синопсисами игровых фильмов - больше тысячи. Причем значительную их часть мы получили в последнюю неделю приема заявок. Теперь продюсерскому центру киностудии предстоит учесть каждую и внимательно изучить. Для этого понадобится больше времени, чем было запланировано. Поэтому мы переносим сроки рассмотрения заявок", - сообщила креативный продюсер игрового кино студии Наталья Харыбина, чьи слова привели в пресс-службе.

Она рассказала, что многие сценарии и синопсисы оказались вне рамок рекомендованных жанров, поскольку подходят исключительно для взрослой аудитории, часть заявок не соответствовали требованиям комплекта. Несмотря на это, эксперты планируют изучить все поступившие материалы. Длинный список проектов огласят 4 марта, а финалистов назовут 26 марта.

Сбор заявок проводился с 17 ноября по 27 января, авторам предложили прислать оригинальные сценарии и расширенные синопсисы полнометражных фильмов для семейной и подростковой аудитории, романтических комедий и музыкальных картин, а также проектов других жанров.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины.

Сейчас студия находится на новом этапе развития. Согласно стратегии, утвержденной советом директоров на 2020-2026 годы, студия планирует создать до 33 игровых фильмов за обозначенный период, запустить научно-популярные программы и возродить киножурнал "Хочу все знать".