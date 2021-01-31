В Петербурге открывается международный музыкальный фестиваль "Солисты Балтики"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Второй международный музыкальный фестиваль "Солисты Балтики" открывается в воскресенье в Петербурге. Он продлится до 18 мая и представит новых музыкальных лидеров стран Балтийского региона.

"Фестиваль представляет насыщенную, оригинальную программу с участием известных и любимых музыкантов. Мы надеемся, что пандемия не помешает приехать в Петербург в мае литовскому камерному ансамблю Nico под руководством Гедиминаса Гелготаса - коллектива, который в прошлом году выступил у нас на фестивале с большим успехом. А открываемся мы оперой Петра Ильича Чайковского "Черевички" на гоголевский сюжет," - рассказала ТАСС художественный руководитель фестиваля Надежда Рогожина.

Комическая опера будет показана в Малом зале филармонии в постановке Санкт-Петербургского театра "Реплика". Как отметила худрук фестиваля, показ посвящается 190-летию первой публикации "Вечеров на хуторе близ Диканьки" и дирижерскому дебюту Чайковского на премьере "Черевичек" 19 января 1887 года в Большом театре в Москве. Фестивальный спектакль получил поддержку комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В программе "Солистов Балтики" - премьера концерта-поэмы "Шуман. Роберт и Клара", посвященная 210-летию со дня рождения Роберта Шумана. Проект осуществлен при содействии фонда "Центр русско-немецких встреч".

С программой "Барокко и танго" выступит петербургский ансамбль Vivamuse. Ученики профессора Санкт-Петербургской консерватории Татьяны Загоровской выступят с монографическим концертом "Лист", посвященным 210-летию со дня рождения венгерского композитора.