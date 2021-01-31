Театр на Малой Бронной представит премьеру советского триллера "Бэтмен против Брежнева"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Московский театр на Малой Бронной, который во время ремонта своего исторического здания работает во "Дворце на Яузе", в воскресенье представит на этой площадке премьеру спектакля "Бэтмен против Брежнева" по пьесе и в постановке Саши Денисовой.

"Ранее состоялось четыре предпремьерных показа, которые прошли с большим успехом. Сегодня мы играем премьеру", - сообщила ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина. "Саша Денисова - известный драматург, прозаик, сценарист и режиссер. Ее новый спектакль, жанр которого определен как "советский триллер", - это фантазия о том, что делал бы Бэтмен в СССР, в эпоху застоя, будь он советским гражданином. Рассказчиком этой истории станет маленькая девочка, дочь Бэтмена, а соткана она из всего знакомого нам советского - быта, кино, песен, судеб", - сказала собеседница агентства.

По сценарию, у скромного писателя Анатолия Дудочкина обычная жизнь, как у миллионов советских граждан: жена, дочь, пилящая теща, унылая работа, дефицит, очереди. Он ходит на работу в многотиражку Готэма и пишет статьи о том, как соцсоревнование вызывает отклик у миллионов советских людей. Но внутри у Дудочкина бушуют страсти: он искренне переживает за то, какой безысходной жизнью живут люди. По ночам он надевает маску и плащ и патрулирует город на своих стареньких, вечно ломающихся "Жигулях".

О спектакле

Свой комментарий о спектакле дала его автор Саша Денисова.

"Когда я предлагала Константину Юрьевичу Богомолову, художественному руководителю Театра на Малой Бронной, сделать спектакль, я, конечно, думала, что бы подошло этому театру. Сначала я предположила, что это будет просто "Бэтмен". Богомолов переспросил: "Бэтмен?" И засмеялся. А я добавила: "Бэтмен против Брежнева". И он сказал: "Делай", - рассказала журналистам Саша Денисова.

Она поведала о том, как рождался спектакль. "Мы делали много этюдов, миллион сцен. Что-то было обрезано, ушло в небытие. Я же сама автор, а автору свойственно писать больше, чем нужно. И я писала. Здесь много автобиографичного, бабушка вспоминает свою жизнь, и там все правда. Я использовала дневники Брежнева, протоколы заседаний Политбюро. Но все равно это художественное произведение. Это не мемуары, это обычная пьеса", - подчеркнула Денисова.

По ее словам, работа над спектаклем пришлась на сложный период. "Началась пандемия, и мы все были от нее зависимы. В марте нас закрыли на карантин, потом мы ушли в отпуск. В конце августа вернулись к работе. Долго менялась команда. Кто-то заболевал, кто-то уходил на съемки. Был сложный период, и, наконец, пришли все, кто нужны. Все необходимые пазлы собрались", - констатировала Денисова.

При этом она обратила внимание на то, что в нынешних условиях для спектакля подготовлены два состава. Так, роль Дудочкина/Бэтмена по очереди исполняют Сергей Епишев и Дмитрий Куличков. В роли Женщины-кошки также заняты две исполнительницы - Лина Миримская и Екатерина Варнава. Но, как заявила автор спектакля, "есть такие роли, у которых нет дублеров"

Без дублеров

"Роль Брежнева досталась актрисе Ольге Лапшиной. Это было сразу решено, потому что с Ольгой я работаю уже много лет. Три спектакля мы поставили. Не было никаких других вариантов вообще: Брежневым будет Лапшина. Не было даже мысли, что это может сыграть мужчина", - пояснила свой выбор режиссер.

Со своей стороны, актриса Ольга Лапшина подтвердила журналистам, что на предложенную роль согласилась сразу. "Поначалу смутилась, конечно, потому что это было неожиданное предложение, но согласилась сразу", - сказала актриса. По ее словам, "вживаться в образ было нетрудно". "Сейчас многое можно найти в интернете, и даже дневники Брежнева публикуют. Я уже очень люблю этот спектакль", - призналась артистка.

А вот актеру Александру Семчеву, наоборот, досталась женская роль. "Саша (Денисова) предложила мне роль бабушки/ тещи", - уточнил Семчев в разговоре с журналистами. Он отметил, что ощущает себя в женском образе "вполне комфортно". "Я же не играю по гендерному типу, я же хочу характер сделать более-менее узнаваемым. Это собирательный образ в проявлениях бабушек и тещ. У меня у самого была бабушка и не одна теща. Так что сложностей, чтобы я мучился, такого не было", - заверил актер.

Отвечая на вопрос ТАСС, дебютирует ли Семчев в женской роли, он сообщил, что уже не первый раз перевоплощается в женщину. "Все началось в четвертом классе, когда я сыграл Бабу-ягу", - пошутил актер. "Потом в МХТ имени Чехова, где я служу, у меня было несколько женских ролей, в частности, в спектакле "Событие" в постановке Константина Богомолова. Теперь в его театре на Малой Бронной мне вновь выпала женская роль, которую я играю в макияже и с маникюром", - похвалился артист.

"В остальных ролях заняты Мария Шумакова, Александра Виноградова, Лина Веселкина, Александр Терешко, Андрей Субботин, Сергей Кизас, Дмитрий Гурьянов, Дмитрий Варшавский, Александр Никулин, Владимир Яворский, Владимир Храбров", - перечислила пресс-атташе Театра на Малой Бронной.

Она также добавила, что оформил спектакль сценограф Леша Лобанов, который в качестве декораций использовал обязательную в советские времена гэдээровскую мебельную стенку, холодильник "Минск", диван под покрывалом. Художником по костюмам стала Саша Агеева, хореографом - Константин Челкаев, композитором - Владимир Горлинский, адаптировавший для спектакля пять популярных советских песен.