Оперные артисты Абдразаков, Ладюк и Джиоева дадут мастер-классы в Москве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Оперные исполнители Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Екатерина Семенчук, Василий Ладюк и Дмитрий Корчак проведут мастер-классы в Московской консерватории в рамках образовательной программы IV Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, которая стартует в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Абдразакова.

"Более 400 кандидатов из России и стран Европы и СНГ направили заявки на участие в мастер-классах Ильдара Абдразакова и звезд оперной сцены, - рассказали организаторы. - Прошедшие онлайн-отбор кандидаты будут приглашены в Москву, чтобы с 1 по 7 февраля принять участие в мастер-классах выдающихся оперных исполнителей".

Занятия по вокалу и исполнительскому искусству пройдут в Концертном зале им. Н. Я. Мясковского. 8 февраля преподаватели программы и лучшие участники мастер-классов выступят в гала-концерте в Большом зале консерватории, а в следующие два дня лауреатов ждут дополнительные мастер-классы.

Мастер-классы и концерт будут транслироваться в режиме онлайн на портале "Культура.РФ", Youtube-канале фонда и в официальной группе в "ВКонтакте" для всех желающих, в том числе из-за рубежа.

Международный музыкальный фестиваль под художественным руководством Ильдара Абдразакова проходит ежегодно с 2018 года. Он стимулирует поиск, поддержку и продвижение талантливой молодежи. В этом году концертная часть фестиваля перенесена с февраля на май - июнь в связи с пандемией коронавируса.