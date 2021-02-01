Мультфильм "Душа" вновь возглавил российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Американский мультфильм "Душа" стал лидером российского проката, собрав 260,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 28 по 31 января.

Мультфильм режиссера Пита Доктера вышел в российский прокат 21 января. Школьный учитель музыки Джо Гарднер, всю жизнь мечтавший достичь больших высот в музыкальном мире, успешно проходит прослушивание в музыкальную компанию. Возвращаясь домой, Джон не замечает открытый люк, падает в него и погибает. Душа учителя попадает в мир, в котором она должна обрести новые мечты и таланты, а затем вновь переродиться в мире людей. Роли озвучивали Джейми Фокс, Тина Фей, Грэм Нортон, Рэйчел Хаус, Анджела Бассетт и другие актеры.

На второй строчке рейтинга оказался фильм "Дьявол в деталях", который вышел в отечественный прокат 28 января и собрал за минувшие выходные 81,7 млн рублей. Картина режиссера Джона Ли Хэнкока повествует о заместителе шерифа и детективе, которым предстоит работать над поимкой серийного убийцы в Лос-Анджелесе. Главные роли в картине сыграли Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето и другие.

Третье место по кассовым сборам заняло фэнтези "Охотник на монстров" режиссера Пола У. С. Андерсона, собрав 79,5 млн рублей за минувшие выходные. Премьера фильма в РФ состоялась 28 января. Роли в кинокартине исполнили Милла Йовович, Тони Джа и Джош Хелман и другие.