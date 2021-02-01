Докфильм "Горянки" вошел в конкурс американского фестиваля AmDocs

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Картину "Горянки" Марьям Махиевой о жизни современных кавказских женщин включили в конкурс крупнейшего в США фестиваля документального кино AmDocs, который пройдет в марте. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба киностудии имени Горького.

"Один из первых документальных фильмов, производство которого заканчивала новая продюсерская команда киностудии Горького, стартовал на фестивалях с победы. А теперь наши "Горянки" отобраны в конкурс одного из самых престижных в мире смотров документального кино. Это говорит о многом, и придает уверенности в том, что мы все делаем правильно. Фильм очень красивый, актуальный и глубокий. С нетерпением ждем начала AmDocs, и надеемся на успех", - сказала генпродюсер студии Лика Бланк, чьи слова привели в пресс-службе.

Ранее картина получила приз как лучший документальный фильм на Всероссийском кинофестивале "Человек, познающий мир". Смотр American Documentary Film Festival проводится ежегодно в Палм-Спрингс при поддержке Американского фонда документального кино. В этом году он пройдет 26-30 марта.

Картина режиссера из Кабардино-Балкарии Марьям Махиевой рассказывает о жизни нескольких женщин Северного Кавказа, которые нашли в себе силы и мужество стать успешными людьми. Одна из героинь не раз восходила на Эльбрус, другая возглавляет собственную лабораторию. В фильме поднимаются вопросы феминизма, столкновения национальных традиций и религии.