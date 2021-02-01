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Умер сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор

Ему было 57 лет
© EPA/DAREK DELAMNOWICZ

ТАСС, 1 февраля. Сценарист мультсериала "Симпсоны" Марк Уилмор умер в возрасте 57 лет. Об этом в Twitter в воскресенье вечером сообщил его брат Ларри Уилмор.

"Мой дорогой брат Марк Эдвард Уилмор ушел из жизни прошлой ночью после борьбы с коронавирусом и другими болезнями, от которых он страдал долгие годы", - говорится в сообщении.

По данным журнала Deadline, Уилмор работал сценаристом "Симпсонов" с 2002 года. В 2008 году он получил премию Emmy в номинации "Лучшая анимационная программа" за работу в качестве продюсера над эпизодом Eternal moonshine of the Simpson MInd ("Вечное сияние симпсоновского разума"). Также он был одним из сценаристов скетч-сериала "In living color" ("В ярких красках") и программы "The Tonight Show" с Джеем Лено.

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