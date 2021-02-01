Умер поэт Виктор Коваль

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Поэт и актер Виктор Коваль умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщил поэт Лев Рубинштейн.

"Витюши Коваля нет больше с нами. С сегодняшнего утра надо как-то привыкать жить без него. Пока не знаю, как", - написал Лев Рубинштейн на своей странице в Facebook.

Коваль родился 29 сентября 1947 года в Москве. Окончил художественное училище, Московский полиграфический институт (художественно-графический факультет). Известен как поэт, в конце 1980-х входил в поэтическую группу "Альманах". Публиковался в журналах "Знамя", "Театральная жизнь", Esquire, "Большой город", в "Новой газете" и других изданиях.

В 1955-1961 годах Коваль снимался в кино. Зрителям он известен как актер, сыгравший в фильмах "Дело Румянцева", "Дружок", "Любушка", "Васек Трубачев и его товарищи".

Участвовал в поэтических фестивалях в Москве, Ярославле, Волгограде, Самаре, Тольятти, Лондоне, Кембридже, Гетеборге, Милане. Автор четырех поэтических книг. Член Союза художников России и Союза писателей Москвы.