"Союзмультфильм" и "Синергия" открыли онлайн-программы обучения анимации для школьников

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Союзмультфильм" совместно с университетом "Синергия" запустил онлайн-программы обучения для школьников в детской академии анимации по пяти направлениям. Об этом сообщает пресс-служба студии в понедельник.

"Занятия анимацией и связанными с ней направлениями позволяют не только получить навыки востребованной и перспективной профессии, но и раскрыть новые грани индивидуальности, узнать о своих способностях, что, безусловно, может сыграть немаловажную роль при построении дальнейшей профессиональной и личностной траектории", - сказал директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, которого процитировали в пресс-службе.

Обучение в детской академии анимации будет проводиться по пяти направлениям, в том числе комиксы и графическое искусство, анимационный блоггинг, студийная звукозапись, мультипликация, анимационное продюсирование. Программы рассчитаны на детей 8-12 лет.

По словам Машковцева, преподавателями выступят представители анимационной индустрии, профессионалы с опытом работы на телевидении и в кино. Обучение пройдет в онлайн-формате на платформе Synergy.Online, по итогу дети создадут собственный проект в зависимости от выбранного профиля. Лучших учеников в дальнейшем могут привлекать к работе на проектах киностудии.

Ранее председатель правления студии Юлиана Слащева сообщила о том, что "Союзмультфильм" откроет факультет анимации на базе университета "Синергия". Обучение планируется начать осенью 2021 года.