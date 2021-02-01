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Умер актер и каскадер Виктор Павлюченков

Ему было 57 лет

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Актер Виктор Павлюченков умер в возрасте 57 лет. Об этом говорится в сообщении Союза кинематографистов России.

"1 февраля на 58-м году скоропостижно ушел из жизни актер театра и кино, каскадер, сценарист Виктор Владимирович Павлюченков", - сказано в сообщении.

Павлюченков родился 30 апреля 1963 года. В 1990 году окончил ГИТИС. Являлся членом Ассоциации каскадеров России, Работал сценаристом телевизионных передач на каналах ТВЦ, РТР, Рен-ТВ. В кино начал сниматься с 1988 года. Сыграл более 20 ролей, самая известная из которых в фильме "Батюшка". Также снимался в фильмах "Атаман", "До третьих петухов", "Апостол", "Предсказание", "Всем скорбящим радость" и других.

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