Выставка предметов декоративного искусства "100 историй" открылась в Москве

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Выставка "100 историй" Всероссийского музея декоративного искусства торжественно открылась в понедельник вечером. Она раскрывает произведения искусства через личные истории сотрудников музея, а также приглашенных гостей, среди которых Михаил Швыдкой, Чулпан Хаматова, Николай Цискаридзе и другие.

"Мы ждали этого дня. Уже давно мы работаем над интереснейшим проектом, который должен был открыться еще в конце прошлого года. <...> Проект построен на замечательной идее Алины Сапрыкиной, главного куратора музея, и представлен в удивительных, порой парадоксальных, но в таких наших, таких важных для каждого человека предметах", - отметила на открытии директор музея Елена Титова.

В выставке-исследовании, помимо сотрудников музея, приняли участие спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, актрисы Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, директор Пушкинского музея Марина Лошак, художники Андрей Бартенев, Миша Мост, ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе, историк моды Александр Васильев, певица Монеточка, режиссер Илья Хржановский и другие.

Каждый из них выбрал интересный для себя предмет из коллекции музея и сопроводил небольшим эссе. Среди произведений на выставке - ваза для цветов "Репка" Веры Мухиной, композиция из цветного хрусталя "Согдиана", созданная Владимиром Муратовым, декоративное блюдо "Дело Ленина живет", дымковские игрушки и многое другое. Проект охватывает работы периода 1922-1991 годов.

"Изначально эта выставка выглядела как проект про сто шедевров. Но мне показалось, что можно превратить это в 100 историй, и таким образом оживить эти шедевры. И мы пустились в это исследование - с одной стороны, искусствоведческое, а с другой - антропологическое немножко. Было интересно, как люди не только воспринимают искусство, но и как говорят о советском времени", - сказала на открытии главный куратор музея, куратор выставки Сапрыкина.

Она добавила, что изданы путеводители по экспозиции, которые сможет взять любой желающий. Для посетителей выставка откроется 3 февраля и продлится до 15 августа.