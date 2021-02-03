Видеоэкскурсии по Новой Третьяковке появились на платформе #Москвастобой

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Видеоэкскурсии в формате онлайн добавили на платформе #Москвастобой. Они посвящены экспозициям Новой Третьяковки, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"На сайте проекта #Москвастобой появились две видеоэкскурсии по Новой Третьяковке. Онлайн-туры посвящены творчеству художников-авангардистов XX века и истории развития кинетического искусства в России. Посетители портала смогут увидеть оригинальные произведения русских живописцев, декораторов и скульпторов, которые выбрали технический прогресс в качестве своей музы", - говорится в сообщении.

Так, например, на видеоэкскурсии "Прикоснуться к авангарду" горожане смогут познакомиться с шедеврами художников русского авангарда XX века.

"Из экспериментов авангарда 1920-х годов вышли первые произведения кинетизма - творческого направления, о котором расскажут на второй видеоэкскурсии. Это тур по временной выставке Новой Третьяковки "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России". В первой половине XX века художники, жаждавшие экспериментов и отрицавшие классическое искусство прошлых веков, решили, что формой художественного выражения должно стать движение. Так появились первые кинетические объекты, напоминавшие творения инженеров-конструкторов, а их главной отличительной чертой стало отсутствие статичности", - говорится в сообщении.

#Москвастобой - проект комитета по туризму, который начали реализовывать в марте 2020 года. На платформе можно ознакомиться с лекциями, театральными постановками, литературными чтениями, онлайн-экскурсиями, кулинарными шоу, модными показами и многим другим. Иностранным пользователям доступна англоязычная версия проекта - #Moscowwithyou.