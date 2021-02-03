Пять проектов объявлены победителями конкурса кинодебютов, который проводит фонд Сокурова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Экспертный совет конкурса кинодебютов "Региональное кино России" 2021 года, который проводит фонд Александра Сокурова "Пример интонации", объявил в среду пять победителей. Проекты и их авторы опубликованы на сайте фонда.

Победителями конкурса стали "Вещдок" Ильи Ерошина (Саранск), "Закопаны и забыты" Константина Селина (Красноярск), "У нас отняли лица" Ивана Рубцова (Москва), "Шторм" Анны Каториной (Ненецкий автономный округ) и "УраниЯ" Алексея Базюка (Иркутск).

Планируется, что короткометражные фильмы будут сняты в текущем году. "Мы поздравляем вас, предлагаем перевести дух и готовиться к запуску дебютов. <…> Мы смогли познакомиться с 227 начинающими кинематографистами из 86 городов и регионов", - говорится на сайте фонда.

Конкурс проводился среди проектов документальных короткометражных фильмов, которые раскрывают особенности жизни в России. В экспертный совет вошли кинорежиссер и педагог, народный артист РФ Вадим Абдрашитов, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, член Европейской и Американской киноакадемий Виктор Косаковский, а также журналист и сценарист Андрей Лошак. Ранее были определены лонг-лист и шорт-лист конкурса.

Федеральный конкурс кинодебютов "Региональное кино России" проводится при поддержке Фонда президентских грантов, фонда Владимира Смирнова и киностудии "Ленфильм" с 2020 по 2022 год. В прошлом году конкурс проводился среди проектов полнометражных игровых фильмов, его победителем стал проект "Занят свое место" Тины Мастафовой.