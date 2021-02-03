{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять проектов объявлены победителями конкурса кинодебютов, который проводит фонд Сокурова

Планируется, что короткометражные фильмы будут сняты в текущем году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Экспертный совет конкурса кинодебютов "Региональное кино России" 2021 года, который проводит фонд Александра Сокурова "Пример интонации", объявил в среду пять победителей. Проекты и их авторы опубликованы на сайте фонда.

Победителями конкурса стали "Вещдок" Ильи Ерошина (Саранск), "Закопаны и забыты" Константина Селина (Красноярск), "У нас отняли лица" Ивана Рубцова (Москва), "Шторм" Анны Каториной (Ненецкий автономный округ) и "УраниЯ" Алексея Базюка (Иркутск).

Планируется, что короткометражные фильмы будут сняты в текущем году. "Мы поздравляем вас, предлагаем перевести дух и готовиться к запуску дебютов. <…> Мы смогли познакомиться с 227 начинающими кинематографистами из 86 городов и регионов", - говорится на сайте фонда.

Конкурс проводился среди проектов документальных короткометражных фильмов, которые раскрывают особенности жизни в России. В экспертный совет вошли кинорежиссер и педагог, народный артист РФ Вадим Абдрашитов, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, член Европейской и Американской киноакадемий Виктор Косаковский, а также журналист и сценарист Андрей Лошак. Ранее были определены лонг-лист и шорт-лист конкурса.

Федеральный конкурс кинодебютов "Региональное кино России" проводится при поддержке Фонда президентских грантов, фонда Владимира Смирнова и киностудии "Ленфильм" с 2020 по 2022 год. В прошлом году конкурс проводился среди проектов полнометражных игровых фильмов, его победителем стал проект "Занят свое место" Тины Мастафовой.

Теги
Россия
Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус"
Церемония вручения наград состоится 28 февраля
Читать полностью