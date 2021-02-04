На пост директора театра на Малой Бронной в Москве назначили Елену Мироненко

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Департамент культуры Москвы утвердил Елену Мироненко на должность директора театра на Малой Бронной. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе театра.

"Константин Чернышев покидает пост директора Театра на Малой Бронной. Приказом Департамента культуры Москвы в должность директора Театра на Малой Бронной вступает Елена Мироненко", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что ранее Мироненко возглавляла музейный комплекс "Дорога Памяти" Главного храма Вооруженных сил РФ. До этого она занимала пост министра культуры Красноярского края. Кроме того, Мироненко в 2002 году с отличием окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, факультет культурологии. Стажировалась в ведущих зарубежных музеях в Великобритании и США. Прошла профессиональную переподготовку в РАНХиГС при президенте РФ по специальности "Управление в сфере культуры". Реализованным под ее руководством международным фестивалям присвоены премии под эгидой UNESCO и National Event Awards.

"От лица театра и от себя лично хочу сказать слова благодарности Константину Чернышеву за многолетний труд и полтора года нашей совместной работы, желаю ему успехов и удачи. Сегодня перед театром стоят новые вызовы, новые цели, новые задачи. Они требуют новой энергии, и поэтому сегодня в неуклонно обновляемую команду Театра на Малой Бронной приходит Елена Николаевна Мироненко. Уверен, что вместе мы с удвоенной силой продолжим путь преобразования Бронной в один из ведущих театров нашего прекрасного города", - процитировали в пресс-службе художественного руководителя театра на Бронной Константина Богомолова.

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