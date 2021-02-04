Порядка 2,5 млрд рублей получит Тамбовская область к 150-летию со дня рождения Рахманинова

ТАМБОВ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Тамбовской области получат из федерального бюджета порядка 2,5 млрд рублей на проведение юбилейных мероприятий к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. В регионе таких мероприятий запланировано более 20, рассказал в четверг в ответ на вопрос ТАСС начальник управления культуры региона Юрий Голубев.

"Порядка 2,5 млрд получит Тамбовская область в качестве федеральной поддержки на реализацию мероприятий, связанных с празднованием 150-летия Сергея Рахманинова. Это не только творческие мероприятия, но и средства на строительство различных объектов", - сказал Голубев.

Он уточнил, что в стране разработан план из 102 юбилейных мероприятий, 21 из них состоится в Тамбовской области.

По поручению президента РФ Владимира Путина празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова пройдут в России в 2023 году. В Тамбовской области расположен музей-усадьба С. В. Рахманинова "Ивановка", крупнейший центр музыкальной культуры в российской провинции, связанный с жизнью и творчеством композитора, здесь он подолгу жил и работал с 1890-го по 1917 год.

Сергей Васильевич Рахманинов родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1873 года в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил ряд произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.