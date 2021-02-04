Музей-усадьба "Ивановка" под Тамбовом получит федеральный статус к 150-летию Рахманинова

ТАМБОВ, 4 февраля. /ТАСС/. Тамбовский областной музей-усадьба "Ивановка", где в бывшем имении подолгу жил и работал Сергей Рахманинов, получит статус федерального учреждения культуры к 150-летию композитора. Об этом рассказал в четверг журналистам начальник управления культуры Тамбовской области Юрий Голубев.

"Мы обращались к президенту о придании "Ивановке" статуса федерального музея, и президент написал: согласен. Все, что касается планов в "Ивановке" [к 150-летию Рахманинова], будет реализовано за счет средств федерального бюджета", - сказал Голубев.

Празднование 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова пройдет в России в 2023 году. В разработанном плане юбилейных торжеств 102 мероприятия, из которых 21 состоится в Тамбовской области.

Голубев для журналистов уточнил, что федеральный статус даст музею-усадьбе "Ивановка" возможность перейти на более высокий уровень финансирования, а также заручиться поддержкой министерства культуры РФ. Голубев добавил, что директор "Ивановки" Александр Ермаков уже заключил соглашения с ведущими театрами страны, среди которых Мариинка, Большой театр, артисты которых в 2023 году приедут со своими постановками в Тамбовскую область.

Музей-усадьба Сергея Рахманинова создана в 1982 году в селе Ивановке Уваровского района Тамбовской области, в 1995 году в нем воссоздан усадебный дом бывших владельцев имения Сатиных, у которых композитор подолгу жил и работал с 1890 года в течение почти 20 лет до эмиграции из России. В музее-усадьбе "Ивановка" ежегодно поводят Международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова, научные конференции "С. В. Рахманинов и мировая музыкальная культура", фестивали "Музыкальное лето в Ивановке", "Джаз в Ивановке", "Звездное лето в Ивановке", "Сиреневая ночь в Ивановке".

Сергей Васильевич Рахманинов родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1873 года в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил ряд произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.