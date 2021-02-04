Гари Олдман и Фрэнсис Макдорманд номинированы на награду Гильдии киноактеров США

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Гари Олдман и Фрэнсис Макдорманд вошли в списки номинантов на награду Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award, SAG) в категориях "лучшая мужская главная роль" и "лучшая женская главная роль" соответственно. Список претендентов опубликован в четверг на сайте организации.

Вместе с Олдманом за роль в фильме "Манк" (Mank, 2020) в число соискателей награды вошли Риз Ахмед, снявшийся в фильме "Звук металла" (Sound of Metal, 2019), Чедвик Боузман (1976-2020), последней работой которого стала роль в картине Ma Rainey’s Black Bottom ("Ма Рейни: Мать блюза", 2020), Энтони Хопкинс за роль в киноленте "Отец" (Father, 2020) и Стивен Ян, сыгравший в драме "Минари" (Minari, 2020) главу корейской семьи, переехавшей в американскую глубинку.

За звание лучшей исполнительницы главной роли, помимо Макдорманд, сыгравшей в фильме Nomadland ("Земля кочевников", 2020), будут бороться Эми Адамс, снявшаяся в киноленте "Элегия Хиллбилли" (Hillbilly Elegy, 2020), Виола Дэвис - за роль в "Ма Рейни: Мать блюза", Ванесса Кирби, сыгравшая в картине "Фрагменты женщины" (Pieces of a Woman, 2020), и Кэри Маллиган - за роль в картине "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020).

Гильдия киноактеров США, созданная в 1933 году, является профсоюзом, представляющим интересы артистов кино и телевидения, а также других работников американской индустрии. Свою премию организация учредила в 1995 году. С тех пор она каждый год проводит церемонию вручения почетных наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства.