Fox: Дональд Трамп ушел из Гильдии киноактеров США

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп направил письмо Гильдии киноактеров США, в котором уведомил о своем уходе из организации. Об этом в четверг сообщил телеканал Fox News.

После беспорядков, устроенных 6 января сторонниками Трампа, Гильдия осудила 45-го президента США, обвинив его в нарушении правил организации. "Этим письмом я информирую о своем немедленном уходе из Гильдии <...>. Вы ничего не сделали для меня", - приводит телеканал выдержку из письма бывшего президента США.

Гильдия киноактеров США, созданная в 1933 году, является профсоюзом, представляющим интересы артистов кино и телевидения, а также других работников американской индустрии. Трамп состоял в ней с 1989 года.

Одним из его самых популярных появлений на киноэкранах была эпизодическая роль в фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (Home Alone 2: Lost in New York, 1992), где Трамп сыграл прохожего, подсказываещего дорогу главному герою Кевину МакКалистеру. Съемки той сцены прошли в отеле Plaza, в то время принадлежавшем Трампу.