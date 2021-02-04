Федеральные музеи в Петербурге обязали согласовывать с городом массовые мероприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ обязало музеи и другие учреждения федерального подчинения в Санкт-Петербурге согласовывать мероприятия численностью свыше 50 человек с городским комитетом по культуре. Как сообщили в пресс-службе Минкультуры, этот вопрос обсуждался в четверг на встрече министра культуры РФ Ольги Любимовой, губернатора Петербурга Александра Беглова и генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

По данным пресс-службы, на встрече обсуждались итоги работы учреждений культуры в период пандемии, массовый переход просветительских проектов в онлайн-формат и возобновление деятельности учреждений в условиях ограничений.

"Министр добавила, что теперь наряду с федеральными театрами разрешается одновременное присутствие зрителей в филармониях, концертных залах, цирках, подведомственных Минкультуры России, в количестве не более 50% от их общей вместимости. федеральные музеи, музеи-заповедники, учреждения, осуществляющие выставочную деятельность, должны согласовывать с комитетом по культуре Санкт-Петербурга максимально допустимое количество посетителей мероприятий (в случае организации мероприятий для посетителей более 50 человек)", - говорится в сообщении.

Согласно действующему в Санкт-Петербурге постановлению по противодействию распространению коронавируса, в городе необходимо согласовывать все массовые мероприятия, в том числе культурные и спортивные, численностью свыше 50 человек с профильными городскими комитетами. На встрече отмечалось, что взаимодействие учреждений, подведомственных министерству, с городскими структурами дает позитивные результаты.

"Мы постоянно были на связи в такое непростое время с федеральными учреждениями, расположенными в Санкт-Петербурге, городскими властями, и были нацелены, в первую очередь, на обеспечение безопасности граждан. Постепенно расширяются возможности для посещения офлайн музеев города, театров, кинотеатров, потихонечку возвращается жизнь. Это позитивные известия из Санкт-Петербурга", - привела пресс-служба слова Ольги Любимовой.

Михаил Пиотровский на встрече отметил, что еще рано говорить о полном снятии ограничений, поскольку санитарно-эпидемиологическое состояние в каждом регионе разное. Но, по его словам, возможность проводить по согласованию с городским правительством мероприятия с количеством участников более 50-и человек можно считать позитивным изменением, которого ждали и представители профессионального сообщества и зрители, посетители музеев.