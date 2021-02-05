Премьера спектакля "Ходжа Насреддин" Бекмамбетова состоится в Москве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Премьера кукольного спектакля "Ходжа Насреддин", режиссером-постановщиком которого выступил Тимур Бекмамбетов, пройдет на сцене Театра наций в Москве в пятницу.

"Тимур Бекмамбетов, кинорежиссер и сценарист с мировым именем, выпустил свою первую кукольную постановку на театральной сцене. "Ходжа Насреддин" стал дебютным спектаклем в этом жанре и в репертуаре Театра Наций", - сообщили в театре.

Бекмамбетов рассказал, что много лет мечтал поведать историю Ходжи Насреддина, "талантливого и парадоксального, который все переворачивает с ног на голову".

"Но, поскольку мир и так перевернут, то у Ходжи Насреддина в итоге все оказывается на своих местах. Мы создали образ легендарного трикстера восточной цивилизации, и у нас вышла пьеса о свободе, любви и правах человека, в общем - о проблемах и чаяниях всех времен вплоть до сегодняшнего дня", - отметил режиссер, чьи слова привели в театре.

Зрители увидят кукол, говорящих голосами Евгения Миронова, Константина Хабенского, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, Чулпан Хаматовой, Елизаветы Боярской и Инги Оболдиной.

"В эстетике старого черно-белого кино, отсылающей к советской картине "Насреддин в Бухаре" 1943 года, на сцене оживут улочки средневекового азиатского города, пестрый восточный базар и дворец Эмира Тимура (Тамерлана)", - добавили в театре.