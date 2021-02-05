Порядка 150 археологических находок передадут в музеи Москвы

МОСКВА, 5 февраля./ТАСС/. Порядка 150 археологических находок, которые были отреставрированы московскими реставраторами за 2020 год, передадут в музеи Москвы. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Мы собрали коллекцию находок, которая была собрана в результате раскопок в 2019 году. Всего после завершения реставрационных работ в музеи Москвы мы передадим в 2021 году более 150 находок", - сказал Емельянов.

Он добавил, что среди отреставрированных находок есть старинные украшения, изразцы, посуда и другие предметы быта, детали гардероба, а также оружие.

"В частности, была обнаружена сохранившаяся часть узорчатой печати XVII века из цветного металла с изображением дерева и двух мужчин, железная шпора и наконечники от стрел того же периода, турецкая трубка XVII-XIX веков, костяная игральная фишка от домино конца XIX - начала XX века", - отметил Емельянов.