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В архангельском театре драмы показали первый спектакль с тифлопереводом

С помощью такой техники представят еще две постановки - "Ревизор" и "Скупой"

АРХАНГЕЛЬСК, 5 февраля. /ТАСС/. Спектакли с тифлокомментированием начали показывать в архангельском театре драмы в пятницу. Как рассказал ТАСС директор театра Сергей Самодов, первым спектаклем стала "Гроза" по Александру Островскому.

Тифлокомментирование - лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому или слабовидящему человеку без специальных словесных пояснений.

"Мы начали показывать спектакли с тифлокомментированием. Сегодня у нас первый спектакль - это "Гроза", - сказал Самодов.

Показы планировалось начать осенью, но их пришлось перенести из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Театр выиграл грант благотворительного фонда Алишера Усманова на закупку специального оборудования и работу тифлокомментатора. Всего приобрели 20 комплектов.

Специалист отсмотрел максимальное число спектаклей театра, чтобы выбрать наиболее интересные и удобные для тифлоперевода. Подготовили еще две постановки - "Ревизор" и "Скупой". "Мы хотим как можно больше спектаклей сделать с тифлокомментированием, - добавил собеседник агентства. - Мы будем наращивать базу, чтобы все основные спектакли зрители могли смотреть в том числе с тифлопереводом".

Тифлокомментирование начинается еще до начала спектакля. Тифлопереводчик рассказывает, что находится на сцене, как она освещена, из чего сделаны декорации, какого они цвета. В паузах между репликами актеров комментатор рассказывает об их действиях, как меняется сцена, что на ней происходит.

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