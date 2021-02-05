Машков 6-7 февраля проведет в Туле отборочные туры в театральную школу Табакова

ТУЛА, 5 февраля. /ТАСС/. Отборочные туры в Московскую театральную школу Олега Табакова пройдут в Туле 6-7 февраля, участие в них примут более 80 школьников из 25 регионов России. Прослушивание проведет руководитель школы, народный артист России Владимир Машков, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Тульской области.

"5 февраля Тульскую область посетил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков. Здесь он проведет отбор одаренных детей в Театральную школу Олега Табакова. 6 и 7 февраля Владимир Машков и преподаватели школы проведут два этапа отборочных прослушиваний. Заявление на участие в них подали 82 абитуриента из 25 регионов России", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что прослушивания проводятся для учеников 9-10-х классов, желающих получить высшее образование по специальности "Актерское искусство" с присвоением квалификации "Артист драматического театра и кино". Впервые отборочные туры были проведены в Туле в 2019 году по совместной инициативе губернатора Алексея Дюмина и Владимира Машкова. "Я благодарен Алексею Геннадьевичу и всем, кто нам помогает в непростой работе по поиску артистически одаренных ребят. Определиться в выборе профессии в 15-16 лет очень сложно, а иногда невозможно, но почувствовать свое предназначение все-таки можно", - приводит пресс-служба слова Машкова.

Театральная школа Олега Табакова при "Табакерке" создана в августе 2008 года, обучение началось с 1 сентября 2010 года. Содержание студентов полностью обеспечивается за счет средств бюджета Москвы. Народный артист РФ Владимир Машков возглавил колледж и Театр Олега Табакова после кончины их основателя в марте 2018 года.

Школа в 2020 году стала единственным учебным заведением в России, в котором реализуется экспериментальная программа высшего образования, интегрированная со средним общим образованием. Школа-пансион располагает всем необходимым для комфортного проживания, обучения и творческой реализации студентов. Срок обучения составляет пять лет.