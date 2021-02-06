"Школа современной пьесы" представит спектакль о коррупции и актерах

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Московский театр "Школа современной пьесы" под руководством народного артиста РФ Иосифа Райхельгауза представит в субботу премьеру спектакля по пьесе Андрея Райкина "Задняя часть слона". Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе театра Ксения Великина.

"Главный герой пьесы - неудачливый немолодой актер, играющий не Гамлета, не Бориса Годунова, не дядю Ваню <…> а заднюю часть слона в провинциальном ТЮЗе. Его жена собирается эмигрировать в Израиль. И, хотя его эта идея не вдохновляет, он готов покинуть родину в поисках какого-то нового шанса. Однажды к нему приходят "вежливые люди" и делают заманчивое предложение: в интересах госбезопасности артист начинает работать "под прикрытием", изображая беглого губернатора-коррупционера", - рассказала Великина о сюжете постановки.

По ее словам, многим персонажам присвоены говорящие фамилии: Прошманзон, Харюгин, Чморилов, Готовая, а сама пьеса написана в жанре политической сатиры. Главную роль исполняет комедийный актер с цирковым стажем - народный артист РФ Юрий Чернов.

Режиссером стала Грета Шушчевичуте. По словам пресс-атташе, она реализовала форму буффонады через яркие музыкальные элементы и гротескное визуальное решение - яркие, клоунские костюмы и утрированные декорации. "Этой работой я хочу заставить зрителя задаться вопросами о власти, искушении деньгами, лживости. Этих вопросов много и все они заданы не напрямую, а через забавную историю, которая приключилась с главным героем в исполнении замечательного Юрия Чернова", - цитируют в пресс-службе слова Шушчевичуте.

Как рассказал Райкин, тему он не придумывал, а взял две истории, которые происходили в реальной жизни, в разное время и с разными людьми. По его словам, первая история об артисте, который играл в Московском театре кукол одну из частей поролонового слона, а вторая случилась с районным префектом, исчезнувшим из города вместе с деньгами, а через несколько лет обнаружившимся в Лондоне.

"И получился спектакль, который, на мой взгляд, вскрывает две плоскости - тему артиста, маленького человека, далекого от политики и пытающегося собрать по частям собственную жизнь, и тему власти, денег, сегодняшней реальности, о которой по сути мы мало что знаем, поскольку видим все время только верхушку этого айсберга", - приводит его слова пресс-служба.