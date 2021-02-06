Ветеран балета Борис Бланков представил в Петербурге книгу "Жизнь глазами танцовщика"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Солист балета Кировского (Мариинского) театра заслуженный артист РСФСР Борис Бланков представил в субботу свою новую книгу "Жизнь глазами танцовщика". Презентация прошла в Театральном музее, хранящем много реликвий из летописи отечественного балета.

"Вся моя жизнь танцовщика была связана с Кировским театром, в труппу которого я был принят Константином Михайловичем Сергеевым. И я благодарен ему за то, что он поверил в меня. Это были непростые времена 1970-1980-х годов, когда на Западе остались Наталья Макарова, Михаил Барышников. И как ни сложны были те годы, я считаю себя счастливым танцовщиком. В моем репертуаре среди 17 премьерских партий были все балетные принцы, в том числе Гамлет в балете Сергеева", - сказал артист в беседе с корреспондентом ТАСС.

В своем автобиографическом очерке танцовщик делится воспоминаниями о своем педагоге по Хореографическому училищу Николае Зубковском, описывает коллизии закулисной балетной жизни театра тех лет, создает галерею портретов своих коллег по балетной труппе.

Издание включает множество редких фотографий. В нем приведены отзывы известных мастеров танца о творческой индивидуальности Бориса Бланкова. Так, народный артист СССР Михаил Лавровский оценивал своего коллегу как "блистательного классического танцовщика, обладающего интересной романтической индивидуальностью и замечательной техникой мужского танца".

Борис Бланков в 1966-1989 годах был одним из ведущих танцовщиков Кировского театра. В 1988 году он окончил балетмейстерско-режиссерский факультет ГИТИСа имени Анатолия Луначарского. Как хореограф он поставил в городах СССР и СНГ балеты "Лебединое озеро", "Корсар", "Баядерка", "Золушка", "Щелкунчик".

В своих книгах "Краткая история русского балета", "Юрий Соловьев. Звезды мирового балета" и "Великий дуэт XX века" он рассказал о развитии русского балета, собрал воспоминания современников о народном артисте СССР Юрии Соловьеве и звездной паре - Константине Сергееве и Наталии Дудинской.