В Петербурге открывается театральный фестиваль "Пять вечеров" имени Александра Володина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Семнадцатый театральный фестиваль "Пять вечеров" имени драматурга и сценариста Александра Володина откроется в Санкт-Петербурге программой "Первая читка", в которую в результате конкурса было отобрано девять текстов, сообщила пресс-служба фестиваля.

В первый день на Камерной сцене Театра "На Литейном" будут представлены в живом исполнении пьесы "После Бали" Исмаила Имана и "ОПК" Артема Материнского.

"Первая читка" - драматургический конкурс новых текстов. Шорт-лист пьес, выбранных из 300 произведений, был составлен экспертами фестиваля под руководством театроведа-модератора Ольги Каммари. К отбору были привлечены драматурги Евгений Гришковец, Ольга Мухина, Наталья Скороход, режиссер Яна Тумина, продюсер и критик Олег Лоевский", - рассказали в пресс-службе.

Эскизы пьес, попавших в финал, представят в основном магистранты режиссерской мастерской Виктора Рыжакова (Москва). Не раз оказывалось, что именно такая первая читка оказывалась началом успешной сценической судьбы новой пьесы.

В последующие два дня будут представлены такие тексты, как: "Плотник" Лидии Головановой, "Тахир и Зухра" Зухры Абакаровой, "Документальная пьеса № 69" Екатерины Роса, "Звезды в черной дыре" Вероники Вельт, "Однажды за Южным берегом Москвы" Юлии Бочаровой, "Наше лето 1999" Эрика Царукяна, "Черная пурга" Анастасии Букреевой.

От "Пяти вечеров" - к "Осеннему марафону"

Как сообщили в пресс-службе, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, фестиваль в нынешнем году решено провести в два этапа. Вторая его часть, намеченная на сентябрь, получила название "Осенний марафон.

В сентябрьской афише - пять названий: "Фабричная девчонка" Московского центра драматургии и режиссуры, "Пять вечеров" Театра имени Камала из Казани, "Девочка Надя, что тебе надо" Московского театра "Современник", "Причал" Московского театра-студии "Человек", "Я умер от варенья" Одного театра из Краснодара.

Володинский фестиваль ежегодно проходит в Петербурге с 2004 года с участием театров из многих городов страны. Программу составляют спектакли по пьесам самого Александра Володина и близкой ему по духу драматургии. Во главе проекта все эти годы стоят директор фестиваля режиссер Виктор Рыжаков, и арт-директор театровед Марина Дмитревская. Каждая труппа, участвующая в "вечерах", увозит с фестиваля миниатюрную бронзовую фигурку Володина - статуэтку работы его грузинского друга Резо Габриадзе.