В Московской консерватории состоялся гала-концерт

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. В Большом зале Московской консерватории оперные певцы дали гала-концерт, трансляция которого велась в том числе онлайн. Выступление прошло в рамках IV Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова и было приурочено к 155-летию учебного заведения.

На сцене выступили певцы Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Екатерина Семенчук, Василий Ладюк и Дмитрий Корчак, а также дебютанты. Для выступления были отобраны лучшие участники мастер-классов, которые провели оперные исполнители с 1 по 7 февраля.

"За семь дней было прослушано 78 молодых оперных исполнителей, 14 из которых приглашены к участию в концерте", - говорится в сообщении организаторов события - фонда Абдразакова.

На сцену вышли Ульяна Бирюкова, Магеррам Гусейнов, Назгуль Ибрагимова, Ирина Котова, Анастасия Лерман, Валерий Макаров, Александра Сенникова, Сергей Степанян, Дарья Сушкова, Рауф Тимергазин, Дмитрий Чеблыков, Александра Черненко, Арсений Яковлев, Марина Ярская. На вечере прозвучали сочинения Гюстава Шарпантье, Жюля Массне, Вольфганга Амадея Моцарта, Жоржа Бизе, Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова и других классиков.

В фонде отметили, что всего на участие в образовательной программе было подано более 400 заявок из России, Австрии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Казахстана, Молдавии и Украины. Общее количество просмотров онлайн-трансляций мастер-классов составило около 100 тыс. из более чем 40 стран мира.

Также, 9 и 10 февраля лауреатов программы ждут дополнительные мастер-классы, где в качестве наставников выступят руководитель Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, Ильдар Абдразаков и Дмитрий Корчак.

Международный музыкальный фестиваль под художественным руководством Ильдара Абдразакова проходит ежегодно с 2018 года. Он стимулирует поиск, поддержку и продвижение талантливой молодежи. В этом году концертная часть фестиваля перенесена с февраля на май - июнь.