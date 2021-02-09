Автор официальной песни чемпионата мира по фигурному катанию рассказал о ее создании

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Шведский автор и певец Монс Сельмерлёв и россиянка Полина Гагарина записали официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию. Композиция Circles and Squares ("Круги и квадраты") получилась не сразу, рассказал исполнитель корреспонденту ТАСС.

"Мне кажется, что парное катание - это очень драматично, в нем много чувств. И я постарался передать это, когда мы писали эту песню. В ней речь идет о паре, которая много ссорится, у нее много несогласий, но они любят друг друга в своей непохожести, их все время влечет обратно друг к другу. И в самой песне, и в тексте много драматизма, ее можно использовать на льду", - отметил он.

"Для этих соревнований мы написали не одну песню, попытавшись найти ту самую, правильную, и ответ на вопрос, что такое песня для ЧМ по фигурному катанию. Мы писали одну композицию за другой и понимали - эта недостаточно хороша. И потом мы подошли к Circles and Squares", - продолжил Сельмерлёв. Его соавторами стали Стефан Эрн, Давид Линдгрен Закариас, Сандра Бьюрман и Йон Эйден.

Шведский певец рассказал, что "впервые в жизни встал на фигурные коньки", когда вместе с Полиной Гагариной записывал видео к песне. "Я много катался на хоккейных коньках, но никогда на фигурных. Очень много раз я был близок к тому, чтобы упасть, но так и не упал, это было весело", - добавил он.

Выбор исполнителя

Раньше Сельмерлёв не работал вместе с Полиной Гагариной, они встретились с ней на Евровидении в Вене.

"Когда продюсер [Стефан Эрн] предложил сделать песню с артистом из страны фигурного катания, я автоматически подумал о России и сразу о Полине, у нее фантастический голос! И к тому же большой исполнитель в России. Было совершенно естественно и замечательно встретиться с ней снова спустя шесть лет. Мы снимали видео в спортивном зале в [стокгольмском пригороде] Хусбю", - рассказал он.

Композиция Circles and Squares будет представлена 19 февраля, видео песни - 28 февраля. Оба исполнителя выступали на конкурсе "Евровидение" 2015 года, где Сельмерлёв стал победителем, а Гагарина заняла второе место. Чемпионат мира пройдет в Стокгольме 22-28 марта.