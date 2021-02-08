Премьера комедии "Белый квадрат" состоится 11 марта в Волковском театре

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Премьера комедии Алексея Белякова "Белый квадрат" состоится 11 марта на камерной сцене Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба Волковского театра.

"11 марта на камерной сцене Волковского состоится премьера комедии "Белый квадрат", поставленной по пьесе "Aрт" французского драматурга Ясмины Резы", - говорится в сообщении.

"Белый квадрат" - история трех друзей, дружба которых длилась 15 лет, но оказалась под угрозой, когда один из них приобрел картину современного художника. Роли исполнят Олег Павлов, Николай Кудымов и Андрей Зубков.

Спектакль будет показан в рамках проекта "Крупный план". Проект позволяет любому заинтересованному режиссеру подать заявку на постановку спектакля, наиболее интересные идеи воплощаются на камерной сцене.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем ряда наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".