В Приморье создали первый на Дальнем Востоке фонд для развития музейных коллекций

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Целевой фонд для финансирования развития музейных коллекций учредили в Приморской государственной картинной галерее. Это первый подобный проект в сфере искусства на Дальнем Востоке, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Проект "Создание Фонда целевого капитала развития Приморской государственной картинной галереи" презентовали на Московской школе управления "Сколково". Эндаумент-фонд позволит учреждению привлекать финансовые ресурсы, развивать коллекции дальневосточного искусства", - говорится в сообщении.

Автор проекта, историк и искусствовед Светлана Руснак отметила, что развитие музеев всегда связано с уникальностью художественных коллекций. "Приморская картинная галерея - автономное учреждение культуры. Средства на пополнение собрания государством не выделяются. Целью эндаумент-фонда "Дальарт" мы видим развитие коллекции дальневосточного искусства, формирование восточных коллекций как результат осмысления на языках искусства людей и мира Тихоокеанской России", - сказала она.

Руснак сообщила, что пожертвования, ставшие основой капитала - не менее 3 млн рублей, остаются неприкосновенными. На развитие картинной галереи направляется только инвестиционный доход, который не облагается налогом на прибыль. После того, как будет собран минимальный объем средств, на конкурсной основе выберут компанию, управляющую деньгами фонда по утвержденной инвестиционной стратегии. Компания вложит средства в различные активы, а в конце года будет передавать фонду полученный доход.

Приморская галерея открыта в 1966 году, основой коллекции стали произведения из фондов Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и музея им. Пушкина. В фондах галереи - более 8 тыс. экспонатов. С 2014 года галерея является партнером проекта создания центра-спутника "Эрмитаж-Владивосток".