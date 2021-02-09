Первая в России персональная выставка Билла Виолы откроется в Москве 2 марта

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Первая в России персональная выставка американского художника Билла Виолы "Путешествие души" откроется в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина 2 марта, рассказала журналистам во вторник директор музея Марина Лошак.

"То, что мы задумали сделать сегодня, в этот год, мне кажется, это очень своевременно. Сегодня, когда <...> наше ощущение жизни приобрело другой масштаб, приоритеты изменились. Мне кажется, приход Виолы в музей, с его пониманием мира и название выставки - "Путешествие души" - это про все то, что происходит сегодня с нами, в концентрированном состоянии", - отметила Лошак.

Пушкинский музей впервые покажет в главных залах масштабную выставку медиаискусства. Она откроется для посетителей 2 марта и охватит 14 лет творчества Виолы - с 2000 по 2014. Посетители впервые увидят такие работы художника, как "Огненная женщина", "Квинтет изумленных", четыре работы из серии "Мученики". Также в экспозиции - работы из серий "Мираж", "Водные портреты", "Тристан" и другие.

Кураторами проекта выступают исполнительный директор Студии Билла Виолы Кира Перов и заведующая отделом кино и медиаискусства Пушкинского музея Ольга Шишко. "Мне кажется, что работы, отобранные для этой выставки, как будто бы показывают две стороны человеческой сущности, с одной стороны, это созерцание и наблюдение, с другой - это наши эмоции и чувство аффектации", - отметила Шишко. Выставка продлится до 30 мая, билеты поступят в продажу 23 февраля.

Билл Виола - классик видеоарта. Он создает аудио- и видеоинсталляции, фильмы, видео, а также медиаработы, сопровождающие масштабные оперные и концертные постановки. Художник представлял США на Венецианской биеннале в 1995 году. Его персональные выставки проходили в Музее американского искусства Уитни в Нью-Йорке, Музее Гетти в Лос-Анджелесе, Гран-пале в Париже и в других знаковых музеях.