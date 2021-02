В США умерла вокалистка The Supremes Мэри Уилсон

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Американская певица в стиле ритм-энд-блюз Мэри Уилсон, являвшаяся одной из основательниц группы The Supremes, умерла в понедельник вечером в Лас-Вегасе (штат Невада) в возрасте 76 лет. Об этом сообщил журнал Variety.

Причины смерти не приводятся. По данным издания, певица ушла из жизни внезапно.

Свою музыкальную карьеру Уилсон еще подростком начала вместе с Дайаной Росс и Флоренс Баллард в группе The Primettes, переименованной в 1961 году в The Supremes. Участие в этом коллективе принесло Уилсон широкую известность. В 1960-е годы эта группа, как считается, уступала по популярности лишь The Beatles. Вместе с партнершами по коллективу Уилсон создала новые танцевальные стили. В 1988 году она в составе The Supremes была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Сольная карьера Уилсон не отличалась стабильностью. В 1992 году вышел ее студийный альбом. В 1990-е годы и в начале 2000-х она сосредоточилась на игре в сценических постановках и фильмах, но продолжала выступать с концертами и выпустила несколько синглов. В 2011 году Уилсон совершила гастрольную поездку по России, выступив с концертами в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Москве.