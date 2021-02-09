В "Содружестве актеров Таганки" стартует режиссерская лаборатория "Репетиции"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Творческая режиссерская лаборатория "Репетиции" стартует в театре "Содружество актеров Таганки". Первым представят эскиз спектакля "Кармен", который покажут 23 февраля, сообщает пресс-служба театра во вторник.

"Четыре режиссера - Александр Баркар, Михаил Заец, Тимур Файрузов и Галина Полищук - представят свои работы публике и экспертам. Каждого из режиссеров ждет недельный марафон по подготовке эскизов новых спектаклей с участием актеров "Содружества", - отметили в пресс-службе.

Там поясняют, что в рамках проекта состоится несколько сессий, с февраля по апрель включительно. Каждого из режиссеров ждет недельный марафон по подготовке эскизов новых спектаклей с участием актеров "Содружества". Сначала режиссер выбирает пьесу, предлагает общую концепцию постановки и в течение недели репетирует с труппой театра.

Затем эскиз представляют зрителям и экспертам, которые в результате открытого обсуждения решают, стоит ли продолжать дальнейшую работу над спектаклем. Наконец, в случае положительного решения работа над спектаклем продолжается и заканчивается полноценной премьерой.

"Я считаю, что этот проект станет плодотворной платформой для знакомства режиссеров с труппой театра, а также задаст импульс для обновления репертуарной политики "Содружества", - цитируют в пресс-службе Ирину Апексимову, автора идеи, директора Московского театра на Таганке, а с конца декабря 2020 года директора театра "Содружество актеров Таганки".

Первым представленным эскизом станет "Кармен" режиссера Баркара, показ пройдет 23 февраля. Затем, 25 февраля, будут показаны "28 дней" Заеца. Файрузов представит 26 февраля свой эскиз по пьесе Александры Фоминой "Как Петюнина против всех была". Закончится первая сессия 2 марта показом эскиза Полищук "Орфей спускается в ад" по драме Теннесси Уильямса.