Эрмитаж открыл выставку о воплощении образа Психеи в искусстве и литературе разных эпох

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Выставка произведений русского и европейского искусства, которые воплощают образ античной Психеи, открылась во вторник в Государственном Эрмитаже. На выставке представлено более 100 экспонатов из эрмитажной коллекции и собрания Государственной Третьяковской галереи.

Как сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии открытия выставки, проходившей в онлайн-формате, экспонаты объединены вокруг двух "полюсов": первый - это новелла римского писателя II века Апулея об Амуре и Психее, по мотивам которой создавалось множество произведений античного, а затем европейского искусства, второй - повесть в стихах Ипполита Федоровича Богдановича "Душенька", созданная в конце XVIII века на основе античного сюжета и русских сказок.

"Мы открываем необыкновенную выставку - выставку о душе, о Психее. Это потрясающая история - и мировая, и русская. Есть рассказ Апулея о Психее, Амуре, их любви. История психологическая, за которой стоят размышления о душе. Апулей - общемировая история. И есть русская культура, русское искусство - это Богданович "Душенька", здесь иллюстрации к ней. Это два полюса, которые всегда присутствуют в художественной жизни, а посередине множество произведений искусства", - сказал Пиотровский.

В классической мифологии Психея - воплощение человеческой души - часто изображалась в виде девушки с крыльями, летящей птицы или бабочки. Самое известное произведение античного времени, представляющее юных возлюбленных, - скульптурная группа, хранящаяся в Капитолийских музеях в Риме. Именно она послужила источником вдохновения для многих творцов древности и нового времени.

Психея европейская и русская

Образ Психеи, пришедший из искусства Древней Греции и Древнего Рима, оказался очень востребован в изобразительном искусстве и литературе последующих эпох. К нему обращались в эпоху Ренессанса - на новую высоту популярность сюжета подняли росписи Рафаэля и его учеников на лоджиях виллы Киджи в Риме (сейчас - вилла Фарнезина), исполненные в 1517-1518 годах.

Пик интереса к античным сюжетам приходится на XVIII-XIX века, когда античное наследие оказывало влияние на все сферы творчества. Антикомания в эпоху классицизма подкреплялась артефактами, поступавшими из археологических раскопок. Художники и скульпторы XIX века воплощали сюжеты греческих мифов, создавали различные интерпретации истории любви Амура и Психеи.

Итальянский скульптор Антонио Канова создал на эту тему две группы - "Амур и Психея" (1800-1803) и "Поцелуй Амура и Психеи" (1794-1797). Работы Кановы из коллекции Эрмитажа можно увидеть на этой выставке. В экспозиции также показаны терракоты, резные камни, изделия из драгоценных металлов, иллюстрирующие представление о Психее.

Русскую интерпретацию мифа об Амуре и Психее - "Душеньку" Богдановича - удалось представить на выставке в сочетании с памятниками античного искусства и работами западноевропейских мастеров благодаря сотрудничеству Эрмитажа и Третьяковской галереи. Третьяковка предоставила для экспозиции 16 иллюстраций к "Душеньке", которые выполнил в 1820-1833 годах Федор Толстой. Как отмечают создатели выставки, художник выступил полноправным соавтором поэта, предложив через полвека после создания литературного произведения свое прочтение сюжета. Наиболее известная работа этого цикла рисунков - "Душенька любуется собой в зеркало".

Выставка будет доступна посетителям в Двенадцатиколонном зале Нового Эрмитажа с 10 февраля по 21 марта.