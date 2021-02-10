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Россия планирует представить в мае в Париже знаменитую коллекцию Морозовых

Выставка должна была состояться еще в 2020 году

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Россия планирует представить шедевры французской живописи из собрания великих русских коллекционеров и меценатов братьев Морозовых на выставке в Париже в мае. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков, отвечая на вопросы ТАСС в связи с отмечаемым в среду Днем дипломатического работника.

"Этот уникальный проект, реализуемый крупнейшими российскими художественными музеями совместно с Фондом Луи Виттон (Fondation Louis Vuitton), впишет новую яркую страницу в историю российско-французских культурных связей", - убежден дипломат.

Выставка должна была открыться в Париже еще в 2020 году, однако из-за пандемии была отложена.

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