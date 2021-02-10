Четыре экранизации пьесы "Ромео и Джульетта" покажут в феврале в столичном "Иллюзионе"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Четыре киноверсии пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта", в том числе первую звуковую экранизацию Джона Кьюкора и постмодернистскую картину "Ромео + Джульетта" База Лурмана с Леонардо Дикаприо и Клэр Дэйнс в главных ролях, покажут в московском кинотеатре "Иллюзион" с 12 по 21 февраля. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе кинотеатра.

"С 12 по 21 февраля в "Иллюзионе" можно будет посмотреть сразу четыре экранизации шекспировской пьесы "Ромео и Джульетта". Каждую из картин представят приглашенные эксперты - зрители смогут узнать много интересного об истории создания фильмов, костюмов и других нюансов адаптации пьесы", - рассказали в пресс-службе.

В программу показов вошли первая звуковая экранизация пьесы режиссера Джона Кьюкора 1936 года, балет Лео Арнштама с Галиной Улановой в главной роли 1954 года, получивший приз на Каннском кинофестивале как "Лучший лирический фильм". Зрителям также представят первый цветной фильм об истории любви Ромео и Джульетты, который Ренато Кастеллани частично снял в Италии, и постмодернистский фильм "Ромео + Джульетта" База Лурмана с музыкой Radiohead и Леонардо Ди Каприо с Клэр Дэйнс в главных ролях.

Сеансы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Все фильмы, кроме "Ромео и Джульетты" Ренато Кастеллани, покажут с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России.