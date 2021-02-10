Скифские памятники с мест Центральноазиатской экспедиции Рериха покажет музей в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Государственный Санкт-Петербургский музей-институт семьи Рерихов в среду открыл выставку археологических находок Тувинской экспедиции Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН). Как сообщила пресс-служба музея, в экспозиции собрали предметы скифской эпохи, которые современные археологи нашли на границе России и Монголии на севере Убсу-Нурской котловины - в тех местах, где Н. К. Рерих организовал в 1923-1928 годах первую Центральноазиатскую экспедицию.

"Район изобилует памятниками древней истории: наскальными изображениями, каменными изваяниями, курганными могильниками. Здесь обнаружены древнейшие артефакты каменного века. На могильнике Кара-Туруг 2 раскопаны объекты эпохи бронзы, практические не известные в этой местности, и памятники скифского времени. В захоронениях бронзового века обнаружены уникальные костяная ложка и небольшие каменные нашивки, а также наконечники стрел из кремня и кости. Все эти предметы представлены на выставке", - сообщила пресс-служба.

Второй район исследований расположен вдоль границы между поселками Хандагайты и Саглы, где обнаружены раннескифские курганы-храмы и крупнейший ритуально-погребальный комплекс Ховужук-Аксы. В этом районе было зафиксировано большое количество сакральных реликвий скифов - так называемых оленных камней, которые представляют собой каменные изваяния, условно воспроизводящие фигуру человека (Первопредка), покрытые изображениями животных и оружия. Один из оленных камней привезен из Тувы и находится на выставке. Также в экспозиции представлены скифские артефакты - предметы быта, элементы одежды и вооружения, керамическая посуда, украшения, изделия из бересты, бронзы.

Как сообщила пресс-служба ИИМК РАН, находки Тувинской экспедиции, сделанные в 2018-2019 годах, уже стали экспонатами Музея-института семьи Рерихов. Все вещи, представленные в экспозиции, прошли реставрацию, которой занимался реставратор ИИМК РАН Николай Курганов. О процессе реставрации он рассказал в фильме, который также демонстрируется на выставке.

Выставка дополнена арт-объектами - это муляж Оленного камня с надписями и рельефами, коллаж из картин Николая Рериха, посвященных сакральным местам Азии. Есть также копии наскальных рисунков, выполненные объемно, чтобы можно было понять их фактуру и ощутить глубину. Посетители смогут также получить представление о работе археологов - в музейных залах воссоздан настоящий раскоп, рассказывающий об исследованиях Тувинской экспедиции на могильнике Боора-Шай.

Выставка продлится до конца года.