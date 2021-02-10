Псковский театр начал показывать спектакли с тифлокомментариями для слабовидящих зрителей

ПСКОВ, 10 февраля. /ТАСС/. Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, который является главной сценической площадкой Псковской области и с января 2021 года входит в состав Национального драматического театра России - Александринского театра, запустил проект для слабовидящих зрителей - показ спектаклей с тифлокомментариями. Об этом сообщила в среду пресс-служба учреждения.

"Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина [запустил] уникальный проект для слабовидящих зрителей - показ спектаклей с тифлокомментариями. Теперь незрячие жители города смогут "смотреть" спектакли вместе с обычными зрителями. Первый спектакль, на который приглашаются незрячие и слабовидящие зрители, - "Ионыч". Организация показов спектаклей для незрячих и слабовидящих зрителей стала возможна благодаря победе Псковского театра драмы в грантовом конкурсе на организацию тифлокомментирования благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в Пскове пока нет творческих студий для незрячих, какие есть, например, в Москве и Санкт-Петербурге. Для зрителей с инвалидностью по зрению показы спектаклей в Пскове будут бесплатными.

"Если для маломобильных групп населения театр уже стал доступнее, если слабослышащие зрители могут посещать выставки или кинопоказы с субтитрами, участвовать в инклюзивных проектах нашей детской театральной студии, то слабовидящие и незрячие люди долгое время оставались обделены возможностью прикоснуться к искусству. Нам повезло, что в Пскове есть профессиональный тифлокомментатор высшей категории Татьяна Викторовна Кондратьева, которая создала тифлокомментарии ко многим спектаклям, идущим на малой сцене Псковского театра", - цитирует пресс-служба слова заместителя художественного руководителя по проектам и фестивально-гастрольной деятельности Марины Николаевой.