Выставка работ Васи Ложкина "Изыди, вирус окаянный" пройдет в Москве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Около 110 работ известного российского художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (настоящее имя Алексей Куделин) представят на выставке "Изыди, вирус окаянный", которая пройдет в Музее современной истории России с 13 февраля по 8 марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в среду.

Как уточнили в музее, новые работы художника посвящены пандемии коронавируса, другая часть произведений - событиям в России и мире, которые происходили в последнее время.

"С 13 февраля по 8 марта 2021 года в Музее современной истории России будет проходить выставка известного художника Васи Ложкина "Изыди, вирус окаянный!". В экспозиции представлены 110 живописных работ (некоторые из них - впервые) и несколько инсталляций автора", - рассказали в пресс-службе.

Ложкин известен своими сатирическими картинами. Популярность пришла к художнику после первых же публикаций его произведений в интернете. Одни из самых популярных героев его работ - коты.

"Картины Васи Ложкина - это, безусловно, сегодняшняя история. Художник верит в то, что, если когда-нибудь переполнятся серверы, перегорят электростанции, истощатся природные ресурсы и сменятся мировые политические приоритеты, созданные им эмоциональные кадры бытия честно и наглядно расскажут о нашем времени", - отметили в музее.