Центр Помпиду и Google Arts & Culture запустили проект "Звучит, как Кандинский"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Центр Помпиду и Google Arts & Culture запустили проект Sounds like Kandinsky ("Звучит, как Кандинский"), посвященный одному из основоположников абстракционизма Василию Кандинскому. Для этого проекта было оцифровано 3,7 тыс. картин, фотографий и документов, сообщает пресс-служба Google в среду.

"Специально для выставки на Google Arts & Culture были оцифрованы 3 700 картин, личных фотографий и документов. Например, в коллекцию вошли детские воспоминания художника, снимки с совместного отдыха с Паулем Клее и художественной студии в Нёйи-сюр-Сен. Теперь любой желающий может соприкоснуться с жизнью и творчеством художника", - говорится в сообщении.

В проекте представлены как знаковые работы Кандинского, так и редкие и ранее почти не выставлявшиеся личные архивы. Благодаря функции "Виртуальная галерея" можно "походить" по выставке в дополненной реальности и посмотреть поближе на работы Кандинского. Пользователи могут не только увидеть, но и "услышать" работы художника, а также создать свои композиции.

"Благодаря дару синестезии - способности к мультисенсорному восприятию - Кандинский мог видеть связь между звуками, цветами и фигурами и превращать музыку в живопись. Эксперимент позволит впервые не только увидеть, но и почувствовать то, что слышал Кандинский, когда рисовал", - говорят в компании. Интерактивный проект Play a Kandinsky создан совместно с музыкантом-экспериментатором Антуаном Бертеном и группой NSDOS.

О Кандинском

Василий Кандинский (1866-1944) - русский художник и теоретик искусства, стоявший у истоков абстракционизма. Профессор Баухауса (Высшая школа строительства и художественного конструирования в городе Веймар 1922-1933). Один из основателей творческого объединения "Синий всадник". Среди его произведений - "Желтое-красное-синее", "Контрастные звуки", несколько "Импровизаций" и "Композиций", "Синий всадник".