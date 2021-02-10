Реставрация дома Набоковых с музеем писателя в Петербурге завершится к сентябрю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Реставрация дома Набоковых на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге, где располагается музей писателя, завершится к сентябрю. Об этом сообщила в среду пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

"В этом году завершится реставрация парадных помещений дома Набоковых на Большой Морской, 47 для размещения Санкт-Петербургской детской школы искусств им. Д. С. Бортнянского. Работы будут завершены к началу нового учебного года. В парадных помещениях первого этажа продолжит работать Музей В. В. Набокова", - говорится в сообщении пресс-службы.

Реставрация исторических помещений цокольного, второго и третьего этажей и парадной лестницы здания ведется поэтапно с 2014 года за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. В основе концепции реставрации - максимальная консервация подлинной отделки с научным обоснованием воссоздания утраченных элементов.

Как сообщили в пресс-службе КГИОП, председатель комитета по охране памятников Сергей Макаров осмотрел ход реставрации и рассказал, что во время работ нашли многочисленные фрагменты исторической отделки, скрытые под поздними наслоениями. В ходе расчисток на парадной лестнице дома Набоковых нашли исторический искусственный мрамор. В будуаре хозяйки дома, Елены Ивановны Набоковой, на потолке нашли богатейшую лепку. В детской ванной на третьем этаже обнаружили мраморные панели, в некоторых помещениях второго этажа на потолке нашли "разделку" под дерево (имитация структуры поверхности дерева).

История Дома Набоковых

Дом Елены Ивановны Набоковой - матери писателя Владимира Набокова - яркий образец петербургского жилого дома, в основе имеющего здание XVIII века, с главным лицевым фасадом в стиле раннего модерна и ценной комплексной внутренней отделкой помещений последней трети XIX - начала XX века. Набоков родился в этом доме и жил в 1899-1917 годах. В ноябре 1917 года Набоковы оставили свой дом на Большой Морской улице, в декабре они прибыли в Крым, откуда в апреле 1918 года эмигрировали в Великобританию.

В советское время этот дом занимал военный комиссариат, помещения дворовых флигелей были преобразованы в коммунальные квартиры. После Великой Отечественной войны в доме Набоковых находился Ленинградский филиал Академии архитектуры, затем размещались другие организации.

В 1993 году часть кухни и буфетной на первом этаже лицевого дома были переданы в безвозмездное пользование Набоковскому фонду для организации Музея В. В. Набокова. К 1997 году музейная экспозиция заняла весь первый этаж.

Музейная часть находится в оперативном управлении Санкт-Петербургского государственного университета. Остальные помещения лицевого корпуса в 2010 году переданы в безвозмездное пользование Санкт-Петербургской детской школе искусств им. Д. С. Бортнянского. В школе получают музыкальное и художественное образование около 500 детей в возрасте от 6,5 до 18 лет по специальностям: фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты, хоровое пение, сольное пение, народные инструменты, изобразительное искусство.