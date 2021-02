СМИ: главную роль в сериале по мотивам игры The Last of Us исполнит Белла Рэмси

ТАСС, 11 февраля. Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мармонт в сериале "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019), исполнит главную роль в сериале телекомпании HBO по мотивам игры The Last of Us ("Одни из нас"). Об этом сообщил в среду вечером журнал Variety.

По его сведениям, 17-летняя Рэмси сыграет в киноадаптации The Last of Us 14-летнюю девочку Элли, являющуюся главной героиней игры, разработанной студией Naughty Dog.

15 января журнал The Hollywood Reporter сообщил, что режиссером пилотного выпуска сериала станет российский режиссер Кантемир Балагов. Позднее Балагов подтвердил эту информацию на своей странице в Instagram. На роль сценариста выбран американец Крейг Мейзин.